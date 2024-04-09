09 апреля, 06:57Происшествия
Лавров заявил, что РФ и Китай продолжат сотрудничество по борьбе с терроризмом
Фото: kremlin.ru
Россия и Китай будут продолжать сотрудничество по борьбе с терроризмом после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с главой МИД Китая Ван И.
"Благодарю китайскую сторону за соболезнования в связи с терактом в Подмосковье 22 марта этого года, за поддержку борьбы России с терроризмом, все причастные, безусловно, понесут наказание", – цитирует Лаврова РИА Новости.
Министр подчеркнул, что прошедшие в марте выборы российского президента проходили в условиях жесткого внешнего давления со стороны западных стран, а также всплеска террористических атак украинских войск.
В частности, участились обстрелы ВСУ по российским городам, которые привели к жертвам среди мирного населения. Кроме того, были зафиксированы многочисленные попытки хакерских взломов избирательной системы РФ.
Лавров также выразил признательность китайской стороне за поддержку обеспечения суверенных прав граждан РФ в соответствии с конституцией России.
Трагедия в "Крокус Сити Холле" случилась вечером 22 марта. Вооруженные люди проникли в здание и открыли стрельбу по посетителям, а затем подожгли концертный зал. В результате произошедшего погибли 144 человека, еще 551 пострадал.
По версии СК, исполнители и пособники террористов были связаны с Украиной. Следователи установили, что именно из этой страны причастные к трагедии получали переводы денежных средств и криптовалюты.
Кроме того, в телефоне одного из террористов нашли фото людей с украинскими флагами на фоне разрушенных домов.
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