Новости мира: землетрясение магнитудой 5,6 балла произошло в Турции

На севере Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. В провинции Токат обрушились несколько ветхих зданий – два минарета и жилые дома. Погибших нет, но сообщается об одном получившем травмы, который оказался под завалами.

Тем временем в пострадавшем от сильнейших ливней Дубае дорогие автомобили перевозят на надувных лодках. Другим машинам приходится пробираться по дорогам прямо по воде. Сильнейший шторм с ураганным ветром, грозами и дождями накрыл город 16 апреля. Как пишут западные СМИ, природная катастрофа могла быть вызвана манипуляциями с облаками. Утверждается, что Объединенные Арабские Эмираты за день до ливней использовали самолеты для засевания облаков, что, в свою очередь, увеличивает количество осадков.

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