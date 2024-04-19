Аэропорт Дубая на 48 часов ограничил число прибывающих рейсов

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Международный аэропорт Дубая принял решение сократить количество рейсов на прилет с 12:00 (11:00 по московскому времени) 19 апреля на последующие 48 часов. Об этом сообщила компания – оператор аэропорта.

Как сказано в сообщении, такое решение было принято для ускорения процесса восстановления после выявленных проблем, которые до сих пор фиксируются в работе.

"Мы стараемся сделать все возможное, чтобы поддержать гостей, пострадавших от задержек, вызванных недавними беспрецедентными погодными условиями", – добавила в заявлении компания Dubai Airports на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Проливные дожди начались в Дубае 15 апреля и продолжились на следующий день. По некоторым данным, за одни только сутки там выпало почти две годовые нормы осадков. В национальном центре метеорологии сообщили, что такого не было за последние 75 лет.

Из-за этого международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. К концу дня 17 апреля российские авиалинии возобновили рейсы в ОАЭ.

