Аэропорт Дубая может вернуться к полноценной работе в течение 24 часов

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Международный аэропорт Дубая вернется к полноценной работе в течение 24 часов. Об этом операционный директор воздушной гавани Маджед аль-Джокер сообщил телеканалу Al Arabiya.

По его данным, главная взлетно-посадочная полоса аэропорта не пострадала из-за проливных ливней.

Серьезные осадки обрушились на Объединенные Арабские Эмираты 15 апреля, а в следующий день непогода продолжилась. В Дубае выпала годовая норма осадков, такого за последние 75 лет еще не было.



Это стало причиной того, что международный аэропорт Дубая объявил о прекращении приема рейсов до улучшения погодных условий. 16 апреля он временно начал перенаправлять рейсы в другие гавани. 18 апреля российским компаниям удалось выполнить практически все задержанные рейсы из города.