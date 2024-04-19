СК нашел более 44 млн рублей у подозреваемого в убийстве на парковке в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи обнаружили свыше 44 миллионов рублей и более 300 тысяч долларов во время проведения обыска в квартире у подозреваемого в убийстве мужчины на парковке в Москве. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Как сообщили в ведомстве, в рамках расследования уголовного дела следователи изъяли все деньги и в ближайшее время установят их принадлежность, а также дадут оценку законности получения и оборота средств.

Конфликт между двумя мужчинами на юго-востоке Москвы произошел 17 апреля. По версии следователей, 21-летний водитель припарковал машину на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате 21-летний подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний пострадавший погиб.

СК завел уголовное дело, которое через некоторое время переквалифицировали на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских соображений".

Позже была установлена личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально. Сейчас его разыскивают.

Для допроса уже задержали отца и друга подозреваемого.

