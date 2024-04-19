Новости регионов: паводок в Кургане достиг пика

В Кургане паводок достиг своего пика, сообщили местные власти. Участки дамбы испытывают большую нагрузку. В местах, где несколько лет назад проводился капремонт, начались отслойки. Их пришлось оперативно укреплять. Власти объявили эвакуацию жителей трех микрорайонов и нескольких СНТ.



Массив воды из Кургана придет в Тюменскую область в течение нескольких дней, сообщил представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Для борьбы с паводком в регионе сформировали группу, в которую вошли около 12 тысяч человек. В области действует режим чрезвычайной ситуации.

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