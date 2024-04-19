МВД и СК показали кадры допроса подозреваемых по делу об убийстве из-за парковки в Москве

Кадры допроса подозреваемого в убийстве мужчины из-за парковки на юго-востоке Москвы опубликовала у себя в телеграм-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Она уточнила, что соответствующие кадры получила от правоохранителей из Ростовской области. На видео сотрудники МВД просят злоумышленника представиться, назвать адрес проживания, а также объяснить, за что он задержан. Кроме того, в ролике была продемонстрирована машина, на которой фигурант дела скрывался с соучастниками.

"Вместе с ним задержаны еще два человека, возможная причастность которых к преступлению устанавливается. Сейчас их всех доставляют в Москву", – добавила Волк.



Соучастники убийства признались следователям во время допроса, что являются братьями подозреваемого.

"Приехали с двоюродными братьями", – подчеркнул один из задержанных на допросе, видео которого опубликовала пресс-служба СК РФ.

При этом соучастники преступления не смогли сообщить, за что их задержали сотрудники полиции.

"Просто приехали", – заявил другой подозреваемый, отвечая на вопрос, что они делали в Ростовской области.

Шахина Аббасова и двоих его соучастников задержали в Ростовской области. В ближайшее время суд вместе с прокурором рассмотрит вопрос об избрании задержанному и его родственникам меры пресечения в виде заключения под стражу.

Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал авто на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СК завел дело, которое спустя время переквалифицировали на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских соображений".

Затем следователи определили личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

Во время обыска в квартире у подозреваемого следователи нашли более 44 миллионов рублей и более 300 тысяч долларов. Все деньги изъяли для определения законности их получения.

