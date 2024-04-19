Глава СК поручил передать в центральный аппарат дело об убийстве из-за парковки

Фото: телеграм-канал "Следком"

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в ГСУ СКР уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве. Об этом говорится в телеграм-канале СК РФ.

По словам Бастрыкина, это необходимо для наиболее полного и объективного расследования. Глава ведомства поручил установить роль каждого из соучастников преступления, источники происхождения крупной суммы денег, изъятых во время обыска у родственников подозреваемого, а также проверить информацию о возможных нарушениях, допущенных при получении ими гражданства. Также он призвал выяснить все обстоятельства, которые привели к преступлению.

Шахина Аббасова и двоих его соучастников задержали в Ростовской области. Их везут в Москву для проведения следственных действий. В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Следствие также будет решать вопрос о мере пресечения ранее задержанным в Москве родственникам подозреваемого.

Конфликт между мужчинами произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 21-летний водитель припарковал авто на тротуаре, на что указал 24-летний мужчина, сделав замечание. В результате подозреваемый несколько раз ударил пострадавшего руками и ногами и нанес ему не менее одного удара ножом в область живота. Затем он скрылся с места преступления, а 24-летний мужчина погиб.

СК завел дело, которое спустя время переквалифицировали на более тяжкую статью – "Убийство, совершенное группой лиц из хулиганских соображений".

Затем следователи определили личность подозреваемого. Им оказался гражданин одной из стран СНГ, который находился в РФ нелегально.

Во время обыска в квартире у подозреваемого следователи нашли более 44 миллионов рублей и более 300 тысяч долларов. Все деньги изъяли для определения законности их получения.

