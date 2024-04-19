РИА Новости: причастного к подрыву машины Прозорова курьера арестовали

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Ивана Паскаря, который доставил компоненты для подрыва автомобиля экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

По данным собеседника агентства, постановлением суда было удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования. Обвиняемого заключили под стражу на срок один месяц 26 суток, до 12 июня 2024 года, добавил он.

До этого СК потребовал арестовать передавшего бомбу для покушения на Прозорова в Москве. Следователи выяснили, что россиянин 1994 года рождения, имеющий также гражданство Молдавии, доставил груз со взрывным механизмом из Литвы в Москву.

Взрыв машины экс-сотрудника СБУ произошел на парковке в районе Западное Дегунино 12 апреля. В результате пострадал Прозоров, находившийся в машине. Следователи завели дело о покушении на убийство.

Спецслужбы задержали 16 апреля агента Украины Владимира Головченко, который подорвал автомобиль Прозорова. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала СВО был завербован СБУ.

Замоскворецкий суд Москвы 18 апреля заключил мужчину под стражу сроком на два месяца – до 12 июня 2024 года.