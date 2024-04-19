СК потребовал арестовать передавшего бомбу для покушения на экс-офицера СБУ в Москве

Фото: Следственный комитет РФ

Следствие требует заключить под стражу курьера, осуществившего доставку бомбы на территорию РФ для совершения покушения на экс-офицера СБУ Василия Прозорова. Об этом рассказали в Замоскворецком суде столицы.

"В суд поступили материалы по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", – передает РИА Новости сообщение инстанции.

В рамках расследования выяснилось, что россиянин 1994 года рождения, имеющий также гражданство Молдавии, доставил груз со взрывным механизмом из Литвы в Москву. В столице бомбу собрали и прикрепили к днищу машины Прозорова.

Инцидент случился на парковке в районе Западное Дегунино днем 12 апреля. В результате взрыва Прозоров, находившийся в этот момент в автомобиле, получил травмы. Также оказались повреждены стоящие рядом машины. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

16 апреля сотрудникам ФСБ удалось задержать агента Украины Владимира Головченко, осуществившего подрыв транспортного средства. Им оказался гражданин РФ 1983 года рождения, который после начала спецоперации выехал на Украину и был завербован СБУ.

18 апреля Замоскворецкий суд Москвы заключил мужчину под стражу сроком на два месяца – до 12 июня.