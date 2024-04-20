Грузия намерена упразднить закон об иноагентах после приглашения вступить в ЕС

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Грузия может пересмотреть или вообще аннулировать законопроект об иноагентах, если страна получит и примет предложение по вступлению в Евросоюз. Об этом сообщил председатель правящей партии "Грузинская мечта" и бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает ТАСС.

Он уточнил, что на данный момент ЕС не готов пока к расширению. При этом Гарибашвили напомнил, что Грузия достигла пика в отношениях с Евросоюзом еще в 2023 году, когда стране предоставили статус кандидата в ЕС. После этого должны были начаться переговоры о вступлении, но страны ЕС до сих не пришли к единому мнению по этому поводу.

Ранее грузинские депутаты на заседании единогласно одобрили в первом чтении законопроект об иноагентах. При этом представители оппозиционных партий не участвовали в голосовании.

Из-за этого жители Грузии стали митинговать. Свою поддержку протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

