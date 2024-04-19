Полиция задержала 40 человек за 3 дня митингов против закона об иноагентах в Тбилиси

Фото: ТАСС/AP/Zurab Tsertsvadze

Правоохранительные органы задержали около 40 человек за три дня митингов против закона об иноагентах в Тбилиси. Об этом заявил в парламенте глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, передает его слова ТАСС.

Также он уточнил, что в результате потасовок на митинге пострадали не менее пяти полицейских, двое из которых были вынуждены обратиться за помощью врачей в связи с тяжелыми травмами.

Кроме того, Гомелаури рассказал, что протестующие пытались 17 апреля взять штурмом здание Дома правительства.

"Демонстранты старались ворваться в административное здание, толкали и оскорбляли полицейских. Особенно активны были представители оппозиционных партий. Я не буду называть имена и фамилии", – заключил он.

Ранее грузинские депутаты на заседании единогласно одобрили в первом чтении законопроект об иноагентах. При этом представители оппозиционных партий не участвовали в голосовании.

Из-за этого жители Грузии стали митинговать. Свою поддержку протестующим выразила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

