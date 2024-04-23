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23 апреля, 07:45

Происшествия

В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района

В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района

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В Абатском районе Тюменской области объявлена эвакуация жителей всех населенных пунктов, которые окажутся в зоне подтопления. Паводок перемещается вниз по течению Ишима. Ожидается, что пик паводка придется на ближайшие три дня.

Тем временем количество населенных пунктов, отрезанных большой водой в Абатском районе, увеличилось до четырех. В понедельник, 22 апреля, без дорожного сообщения оказались деревни Земляная, Максимова и Водолазово.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Паводки в России
происшествиярегионывидеоМаксим СеликовАнастасия Бородина
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