В Тюменской области объявлена эвакуация жителей Абатского района

В Абатском районе Тюменской области объявлена эвакуация жителей всех населенных пунктов, которые окажутся в зоне подтопления. Паводок перемещается вниз по течению Ишима. Ожидается, что пик паводка придется на ближайшие три дня.

Тем временем количество населенных пунктов, отрезанных большой водой в Абатском районе, увеличилось до четырех. В понедельник, 22 апреля, без дорожного сообщения оказались деревни Земляная, Максимова и Водолазово.

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