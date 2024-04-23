Уровень воды в Тоболе у села Коркина вырос на 144 см за сутки

Фото: телеграм-канал "ЧП Курган"

Уровень воды в реке Тобол возле села Коркина в Упоровском районе Тюменской области за сутки увеличился на 144 сантиметра, достигнув 714 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

Также уровень Тобола увеличился в районе села Упорова на 56 сантиметров, достигнув показателя в 550 сантиметров.

Значительные повышения уровней воды за прошедшие сутки наблюдаются в реках Иртыш и Ишим. Уровень Иртыша около села Демьянского повысился на 129 сантиметров – до 669 сантиметров, а уровень Ишима возле села Абатского вырос на 69 сантиметров – до 770 сантиметров.

Ранее в Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию жителей всех подверженных подтоплению населенных пунктов. В регионе развернули пункты временного размещения.

До этого губернатор области Александр Моор сообщил, что временную насыпь у поселка около города Ишим Тюменской области размыло паводком. Речь идет о поселке Плодопитомник, расположенном на границе с Ишимом.