Число подтопленных паводком домов в РФ сократилось за сутки до 14 743

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Количество жилых домов, которые оказались затоплены из-за паводка в России, уменьшается уже четвертый день подряд и за последние сутки составило 14 743. Об этом ТАСС заявили в оперативных службах.

При этом в 190 населенных пунктах и 173 садовых товариществах остаются подтопленными около 29 тысяч приусадебных участков, что на 735 меньше, чем утром 21 апреля.

Также в оперативных службах уточнили, что подтоплены 76 низководных мостов и 93 участка автомобильных дорог.

Ранее глава МЧС РФ Александр Куренков на совещании с Владимиром Путиным доложил, что волна паводка в Орске и Оренбурге прошла. По его словам, уровень воды в этих городах Оренбургской области еще находится выше опасных отметок, однако он снижается.

Прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Затем случились еще два аналогичных инцидента. На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба.

Профессор Владимир Тетельмин предупредил, что Орск может повторно оказаться в зоне подтопления из-за прорыва еще одной дамбы на территории Казахстана.

