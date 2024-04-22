Суд арестовал всех шестерых фигурантов дела об убийстве москвича из-за парковки

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Замоскворецкий районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу для всех шестерых обвиняемых по уголовному делу об убийстве москвича Кирилла Ковалева из-за замечания о парковке. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Конфликт произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. По версии следствия, 24-летний Кирилл Ковалев сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову из-за неправильно припаркованной машины. В ходе конфликта последний якобы нанес не менее одного удара ножом в область живота. После этого подозреваемый вместе с сообщниками скрылся с места преступления, а москвич погиб.

По версии следствия, Шахин Аббасов после замечания Ковалева стал демонстрировать неуважение к обществу, нецензурно выражаться и непристойно себя вести. По данным пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы, в ходе конфликта подозреваемый позвонил родственникам, включая брата Шохрата, и попросил их помочь.

"Прибывшие соучастники приняли решение совершить убийство Ковалева. Аббасов Шахин и Аббасов Шохрат нанесли множественные удары в область жизненно важных органов, при этом Аббасов Шахин использовал заранее приготовленный нож и нанес Ковалеву несколько ударов, в тот же период Аббасов Шохрат продолжал наносить удары потерпевшему", – говорится в сообщении.

Следователи предъявили Шохрату обвинение в совершении преступления по части 5 статьи 33 ("Пособничество"), пунктам "ж", "и" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений").

После случившегося подозреваемый в убийстве и его пособники, по данным СМИ, скрылись с места преступления и несколько раз меняли автомобили. Так, правоохранители нашли брошенными в Москве BMW и ВАЗ.

Кроме того, следователи выяснили, что один из фигурантов дела – Исахан Аббасов – предоставил обвиняемым Kia K5, на котором им удалось скрыться за пределы столичного региона, а арестованный по этому же делу Нахид Гусейнов якобы был за рулем ВАЗ-2107, которым также воспользовались подозреваемые.

При попытке скрыться Аббасов и его соучастники совершали другие преступления, считает следствие.

19 апреля правоохранители задержали подозреваемого с сообщниками в Ростовской области. Затем столичный суд арестовал Аббасова, его дядю, Гусейнова и отца главного фигуранта дела.

При этом следствие установило еще одного подозреваемого. Он находится в розыске.

