Сенат США поддержал законопроекты о помощи Украине и Израилю

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Сенат американского конгресса одобрил пакет законопроектов о выделении военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации российских замороженных активов для их передачи Киеву и введении дополнительных санкций против Китая. Трансляция заседания верхней палаты конгресса США велась на телеканале C-SPAN.

Общий объем пакета составил 95 миллиардов долларов, из которых 61 миллиард долларов будут выделены в помощь Украине, 26 – Израилю.

После одобрения сената пакет законопроектов должен отправиться на подпись лидеру США Джо Байдену.

20 апреля палата представителей конгресса США утвердила законопроект о дополнительной помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. Байден заверил украинского лидера Владимира Зеленского, что Штаты оперативно дадут Киеву новый пакет помощи, когда Сенат примет соответствующий законопроект.

По информации СМИ, американская администрация также готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов. Это происходит из-за рассмотрения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Киева.