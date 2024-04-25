Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 апреля, 00:00

В мире

Новости мира: в Буэнос-Айресе прошел митинг в защиту бесплатного высшего образования

Новости мира: в Буэнос-Айресе прошел митинг в защиту бесплатного высшего образования

Новости мира: в США назвали причины задержки помощи Украине

Новости мира: степной пожар начался в Алматинской области

Новости мира: 8,5 тыс человек остаются в пунктах эвакуации во время паводков Казахстане

Новости мира: военно-транспортный самолет разбился на Аляске

Новости мира: акция протеста преподавателей и студентов прошла в Аргентине

Новости мира: восемь человек отравились парами хлора в отеле Рима

Новости мира: несколько европейских стран сократили импорт украинского зерна

Новости мира: в Ливии объявили выходные и отменили авиарейсы из-за песчаной бури

Новости мира: акция протеста учителей прошла в Боливии

Около 800 тысяч человек вышли на улицы в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Люди выступили против реформ президента Хавьера Милея и в защиту бесплатного высшего образования на фоне сокращения госфинансирования этой сферы.

Сильное наводнение в столице Кении унесло жизни минимум 10 человек. Ситуация в Найроби оценивается очевидцами как критическая: эвакуация не ведется, а люди пытаются укрыться от наводнения на крышах домов.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
за рубежомпроисшествиявидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика