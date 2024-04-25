Новости мира: в Буэнос-Айресе прошел митинг в защиту бесплатного высшего образования

Около 800 тысяч человек вышли на улицы в столице Аргентины, Буэнос-Айресе. Люди выступили против реформ президента Хавьера Милея и в защиту бесплатного высшего образования на фоне сокращения госфинансирования этой сферы.

Сильное наводнение в столице Кении унесло жизни минимум 10 человек. Ситуация в Найроби оценивается очевидцами как критическая: эвакуация не ведется, а люди пытаются укрыться от наводнения на крышах домов.

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