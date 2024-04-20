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20 апреля, 09:15

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Балканский циклон принес снегопады в северные регионы РФ

Балканский циклон принес снегопады в северные регионы РФ

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В северные регионы России снова пришла зима – там выпал снег. По прогнозам синоптиков, высота сугробов в Санкт-Петербурге может скоро достичь пяти сантиметров.

В субботу, 20 апреля, в прогнозе снова метель и ветер до 20 метров в секунду. Балканский циклон охватил Ленинградскую, Псковскую, Мурманскую, Вологодскую, Архангельскую области и Ненецкий автономный округ.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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