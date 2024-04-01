Отравившийся парацетамолом в Бурятии ребенок скончался в Москве

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Ребенок, который отравился парацетамолом в Бурятии, умер в Москве. Об этом сообщил Минздрав республики на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По информации ведомства, родители самостоятельно решили вылечить ребенка от ОРВИ, из-за чего тот получил тяжелое поражение печени. Его экстренно направили бортом санавиации на операцию по трансплантации печени в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени академика Шумакова.

Ребенок готовился к трансплантации органа, но, несмотря на усилия врачей, детский организм не справился с осложнениями, пациент умер, добавили там.

В Минздраве Бурятии принесли соболезнования родным и близким ребенка, а также предупредили граждан, что нужно внимательно читать инструкции к лекарствам, не назначать их самостоятельно себе или своим детям.

Ранее директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказала, к чему приведет передозировка парацетамолом. По ее словам, самым распространенным результатом подобных действий является отравление, также может появиться общий отек. В таком случае пациентам назначают сорбенты для очистки печени, сказала она.