Врач рассказала, чем опасна передозировка парацетамолом

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Превышение количества употребления любого препарата неизбежно приведет к негативным последствиям. О том, что стоит ожидать при передозировке парацетамола, рассказала врач-терапевт высшей квалификации, директор центра иммунокоррекции Людмила Лапа в беседе с телеканалом "360".

Как отметила медик, анальгетики нужно принимать с особой осторожностью. Самым распространенным результатом переизбытка данного лекарственного препарата является отравление.

"Обычно кишечник очень страдает в этой ситуации. Может появиться общий отек, он сразу дает жидкий стул и все, что с этим связано", – пояснила врач.

В таком случае больным назначают сорбенты для очистки печени. Лапа отметила, что печень является самовосстанавливающимся органом как у детей, так и у взрослых.

Тем не менее отек, который вызывает парацетамол, легко спутать с разрушением органа, так как его никто не видит и не понимает, что происходит. Поэтому терапевт еще раз напомнила, что любой препарат токсичен. По ее словам, в больнице пациентам не назначают некоторые лекарства при иммунной недостаточности.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская рассказала, что прием безрецептурных обезболивающих может вызвать отек лица. Она уточнила, что лишняя вода появляется в тканях из крови, которая на 55% состоит из жидкой части. В ногах, например, большинство отеков возникают из-за малоподвижного образа жизни и погрешности в питании.

"Доктор 24": врач рассказала, какие лекарства влияют на состояние печени