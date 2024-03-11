Врач рассказала, когда при боли внизу живота необходимо вызывать скорую помощь

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Причинами боли внизу живота у женщин могут быть гинекологические проблемы. Скорую помощь необходимо вызвать, если боль возникла остро и состояние ухудшается, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на врача акушера-гинеколога Софью Негорелову.

По ее словам, для оценки состояния стоит вспомнить первый день последней менструации, оценить связь с циклом, подтвердить или опровергнуть возможность беременности и назвать врачу принимаемые на данный момент лекарства.

"Также важно вспомнить, при каких обстоятельствах возникла боль: после полового акта, физической нагрузки, на фоне полного благополучия и так далее", – подчеркнула специалист.

В частности, причинами боли внизу живота могут стать заболевания кишечника, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы и неврологические проблемы, отметила врач.

"В любом случае, если боль возникла остро и ваше состояние ухудшается и при этом боль нарастает, необходимо вызвать скорую помощь. Это может быть вопрос жизни и смерти", – сказала Негорелова.

Эксперт призвала не терпеть и не глушить умеренную и постоянную боль обезболивающими препаратами. Она посоветовала обратиться к врачу, который может помочь разобраться в ситуации и решить проблему.

Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, что определенные симптомы могут свидетельствовать о начале инфаркта или воспалении аппендикса. По словам специалиста, болевые ощущения в животе могут указывать на воспаление поджелудочной железы или аппендикса. Романенко рекомендовала в таких случаях незамедлительно обращаться к врачу.

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