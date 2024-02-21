Врач рассказала, как отследить начало инфаркта или воспаление аппендикса

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Определенные симптомы могут свидетельствовать о начале инфаркта или воспалении аппендикса. О том, как их распознать, рассказала терапевт Татьяна Романенко. Об этом сообщает "Доктор 24".

По словам специалиста, болевые ощущения в животе могут указывать на воспаление поджелудочной железы или аппендикса. Романенко рекомендовала в таких случаях незамедлительно обращаться к врачу.

Терапевт предупредила, что признаком инфаркта может быть боль слева от живота при движении. Она может становиться сильнее во время активности, например при быстрой ходьбе, уточнила эксперт. Кардиограмму требуется сделать, если боль появляется в левой руке и под лопаткой, добавила Романенко.

"Также болевой синдром возникает при длительном кашле, который напрягает все мышцы брюшной полости. Это непривычная физическая активность для тела, поэтому появляется такой симптом", – отметила она.

Врач объяснила, что в такой ситуации не нужно пить анальгетики, следует лечиться от кашля.

Ранее сердечно-сосудистый хирург Кирилл Лахмай рассказал, что интенсивная резкая боль за грудиной, сильное жжение в груди, учащенное сердцебиение, частые головокружения и утомляемость являются симптомами острой формы ишемической болезни сердца.

Специалист добавил, что заболевание появляется из-за нарушений кровоснабжения сердца, как правило, в результате атеросклероза сосудов.



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