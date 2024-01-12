Врач предупредила об опасных последствиях тромбоза

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Тромбоз может привести к инсульту и тромбоэмболии. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на врача-кардиолога Анастасию Фомичеву.

Она напомнила, что тромбоз может стать причиной серьезных проблем со здоровьем, если его своевременно не начать лечить. Отмечается, что острый тромбоз – это закупорка просвета сосуда тромботическими массами, которые нарушают кровоток. В зависимости от того, в каком сосуде образовался тромб, выделяют венозный или артериальный тромбоз.

По ее информации, острый артериальный тромбоз в основном возникает вследствие атеросклероза, он является причиной острой ишемии конечности. Его первые симптомы – внезапная, очень сильная боль, бледность, онемение, похолодание конечности, отсутствие на ней пульса. При острой ишемии нужно экстренное оперативное вмешательство, введение тромболитических препаратов, отметила врач.

Если же тромбоз появляется в венозной системе, то развивается острый тромбофлебит вен, сказала Фомичева. Первыми признаками венозного тромбоза она назвала боль и отечность в конечности, местное повышение температуры в области вены, местное покраснение кожи, возможно посинение, болезненное уплотнение по ходу вены.

Врач подчеркнула, что венозный тромбоз может стать причиной тромбоэмболии легочной артерии, артериальный тромбоз может привести к инсульту, инфаркту миокарда.

"Поэтому при любом виде тромбоза важны ранняя диагностика и своевременное лечение", – подвела кардиолог итог.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что боль в голени, отек и синюшность могут указывать на развитие тромбоза глубоких вен. При появлении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу и сделать ультразвуковое исследование вен нижних конечностей, добавил он.

До этого россиян предупредили, что риск тромбоза возрастает на фоне недостаточного потребления воды. Отмечается, что ее дефицит в организме приводит к сгущению крови.

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