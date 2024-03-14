Уролог перечислил вредящие почкам факторы

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На здоровье почек влияют переохлаждение, неправильное питание, очаги хронической инфекции, хронические заболевания и некоторые лекарства. Об этом заявил уролог Антон Ротов, сообщает "Вечерняя Москва".

По его словам, пик сезонной заболеваемости мочевыми инфекциями приходится на осенне-зимний период. При переохлаждении снижается общий иммунитет, и организм становится уязвимее для различных патогенов, отметил эксперт.

Также на здоровье почек, продолжил он, влияет неправильное питание, которое вызывает заболевания ЖКТ, ожирение и повышенный уровень холестерина. По его мнению, поваренная соль, алкоголь, газировка, фастфуд и консервы сильнее всего вредят почкам.

К поражению органов приводят и очаги хронической инфекции в организме, подчеркнул Ротов. Например, осложнения ангины или хронического тонзиллита могут спровоцировать развитие аутоиммунного поражения почек (гломерулонефрита), сказал уролог и добавил, что своевременное и адекватное лечение воспалительных заболеваний предотвратит тяжелые последствия.

При неправильном лечении сахарный диабет и гипертоническая болезнь также могут навредить почкам и привести к почечной недостаточности, предупредил врач. С его слов, это основная причина, по которой люди оказываются на аппарате гемодиализа. Уролог отметил, что вызвать поражение почек способны некоторые лекарства, принимаемые долго и в высоких дозах. Среди них – обезболивающие, жаропонижающие и мочегонные препараты, а также антибиотики.

Для сохранения здоровья почек Ротов рекомендовал пить достаточное количество воды, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой и спортом, а также регулярно проверять состояние органов.

В свою очередь, главный внештатный специалист-нефролог Северо-Западного федерального округа, заведующий кафедрой нефрологии и диализа ФПО ПСПбГМУ имени академика И. П. Павлова Ашот Есаян заявил, что выявить заболевание почек можно только на приеме у специалиста, поскольку в большинстве случаев у пациента нет особых симптомов. Отеки на ногах без признаков сердечной недостаточности, обильное мочеиспускание по ночам являются признаками нарушения концентрационной функции почек.

Если изменился цвет мочи на красный или розовый, наблюдаются сгустки крови, сообщает News.ru, это указывает на возможное заболевание органов и мочевыводящих путей. Также пенистость мочи является характерным симптомом выраженной протеинурии, что также свидетельствует о проблемах с почками, добавил Есаян.

Однако, сказал уролог, в причине появления симптомов должен разбираться врач, потому что одни и те же проявления могут быть признаками разных болезней.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев назвал признаки камней в почках. По его мнению, об этом свидетельствуют нестерпимая боль в пояснице, рвота и кровь в моче. Также определить наличие камней может ультразвуковое исследование, подчеркнул он.

"Доктор 24. Темы недели": врачи рассказали, что необходимо для поддержания здоровья почек