10 ноября, 08:30Общество
Врач назвал признаки наличия камней в почках
Фото: 123RF/stockdeca
Нестерпимая боль в пояснице, рвота и появление крови в моче могут указывать на наличие камней в почках. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.
По словам эксперта, самый явный признак – это почечная колика.
"Когда же лезут мелкие камушки, они могут царапать стенки, и в моче может появляться кровь", – указал врач.
Помимо прочего, определить наличие камней в почках можно во время проведения ультразвукового исследования, добавил Хухрев.
Ранее россиянам назвали продукты, которые негативно сказываются на работе почек. Опасным считается употребление большого количества соли, поскольку она повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на почки. Напитки с кофеином также считаются вредными, так как способствуют появлению камней в почках.
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