Врач назвал признаки наличия камней в почках

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Нестерпимая боль в пояснице, рвота и появление крови в моче могут указывать на наличие камней в почках. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Алексей Хухрев.

По словам эксперта, самый явный признак – это почечная колика.



Алексей Хухрев врач-терапевт Это одна из самых сильных болей. Поясница болит так, что у человека начинается рвота и он "на стену лезет". Возникает все это внезапно. Сутки-двое человек может быть в таком состоянии, если раньше доктор не спасет.

"Когда же лезут мелкие камушки, они могут царапать стенки, и в моче может появляться кровь", – указал врач.

Помимо прочего, определить наличие камней в почках можно во время проведения ультразвукового исследования, добавил Хухрев.

Ранее россиянам назвали продукты, которые негативно сказываются на работе почек. Опасным считается употребление большого количества соли, поскольку она повышает артериальное давление и увеличивает нагрузку на почки. Напитки с кофеином также считаются вредными, так как способствуют появлению камней в почках.

