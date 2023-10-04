Уролог назвала опасные сбои в работе мочевого пузыря

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Изменения в мочеиспускании могут сигнализировать о развитии неврологических заболеваний. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на нейроуролога Научного центра неврологии Екатерину Коршунову.

Коршунова рекомендовала обратиться к нейроурологу в случаях проявления внезапных позывов к мочеиспуканию, недержания мочи, пробуждений ото сна для опорожнения мочевого пузыря, а также в ситуации, когда человеку приходится прикладывать усилия для того, чтобы начать мочеиспукание.

"Проблемы с опорожнением мочевого пузыря – смертельно опасны! Это неизбежно ведет к почечной недостаточности и возможной смерти человека!" – обратила внимание врач.

Перед визитом к нейроулогу Коршунова рекомендовала подготовить общий анализ мочи, биохимический анализ крови на креатинин, натрий, калий и глюкозу, дневник мочеиспусканий за трое суток, а также УЗИ или ТРУЗИ простаты для мужчин.

При наличии заболеваний врач назначает пациенту поэтапный план лечения. Сначала специалист может посоветовать изменить поведение или пищевые привычки, после этого – назначить медикаментозное лечение. В более тяжелых случаях нейроурологи прибегают к сакральной нейромодуляции или другим процедурам.

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