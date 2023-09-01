Терапевт объяснила, в каком случае почку вырезают вместе с камнем

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Почку могут удалить в том случае, если в ней обнаружили коралловидные камни, которые не поддаются дроблению и их нельзя вырезать, объяснила терапевт Анастасия Тимощенко. Об этом сообщает News.ru.

Как отметила специалист, операция не требуется, если размер камней не превышает 5 миллиметров. По словам врача, пациент в такой ситуации не чувствует недомогания. Однако консультация уролога необходима, подчеркнула она.

"При остром течении заболевания в виде развития почечной колики могут прописать спазмолитик для облегчения боли, для прохождения камня по мочевыводящим путям. Часто требуется антибактериальная терапия", – добавила эксперт.

Если же проход камней затруднен, осуществляется контактная литотрипсия в виде малоинвазивной процедуры дробления, уточнила Тимощенко. В свою очередь, к бесконтактной литотрипсии могут прибегнуть, чтобы камни лучше отходили.

Ранее врач-нефролог Ирина Бобкова предупредила, что хроническая болезнь почек, в отличие от их острого поражения, может долго проходить бессимптомно. Поэтому ее можно обнаружить только при сдаче анализов, подчеркнула она.

Специалист объяснила, что делать скрининг почек нужно не всем, а лишь тем, кто находится в группе риска по этой проблеме. В такую категорию входят люди с гипертонией, диабетом, лишним весом, заболеваниями сердца и печени. Обследоваться стоит также и представителям пожилого возраста.



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