13:32Общество
Врач назвала неожиданные причины повышения холестерина
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Холестерин может повышаться при проблемах с почками, щитовидной железой и хроническом стрессе. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
Кроме того, холестерин может повышаться при хроническом стрессе. "Кратковременный стресс не вызовет изменение липидного состава крови. Но если он хронический, постоянно повышен кортизол, который приводит к нарушению углеводного обмена, к развитию сахарного диабета, то тогда, конечно, повышение холестерина возможно", – отметила эксперт.
Вместе с тем к очевидным причинам повышения холестерина врач отнесла неправильное питание и генетическую предрасположенность.
Ранее были названы продукты, употребление которых может способствовать снижению уровня холестерина. В частности, для этих целей необходима клетчатка. Поэтому рекомендуется есть больше свежих овощей и фруктов. Кроме того, следует включать в рацион пищу, содержащую омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты. Например, рыбу северных морей.
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