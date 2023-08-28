Нефролог объяснила, как вовремя распознать болезнь почек

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Хроническая болезнь почек, в отличие от их острого поражения, может долго проходить бессимптомно. Поэтому ее можно обнаружить только при сдаче анализов. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на врача-нефролога Ирину Бобкову.

По ее словам, хроническая болезнь почек, как и многие другие длительные заболевания, с недавних пор сильно помолодела. Если врачи выявят проблему сразу, то с большей вероятностью ее смогут вылечить.

При этом врач отметила, что делать скрининг почек нужно не всем, а лишь тем, кто находится в группе риска по этой проблеме. В такую категорию входят люди с гипертонией, диабетом, лишним весом, заболеваниями сердца и печени. Обследоваться стоит также и представителям пожилого возраста.

Здоровым людям, чтобы сохранить почки в хорошем состоянии, нужно каждый год проходить диспансеризацию для выявления факторов риска развития хронической болезни почек – отслеживать показатели артериального давления и сахара.

Ранее врачи Серпуховской областной больницы спасли 27-летнюю москвичку, у которой в почке обнаружили камень длиной почти 20 сантиметров. Кроме того, в правой почке пациентки обнаружили коралловидный камень и гной. Специалистами больницы было решено открытым способом удалить почку и мочеточник девушки.

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