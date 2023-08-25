Врач перечислила привычки, разрушающие желудок

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Нерегулярное питание, стресс, курение и алкоголь негативно влияют на состояние желудка. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.





Надежда Чернышова врач-терапевт Если мы питаемся нерегулярно, желудочный сок слишком долго находится в желудке без поступления пищи и раздражает его стенки.

Еще один негативный фактор – это постоянные стрессы. Они буквально останавливают регенерацию клеток слизистой желудка, предупредила терапевт. Чернышова напомнила, что в желудочном соке содержится соляная кислота, которая очень едкая.

"Чтобы защитить от нее стенки желудка, организм, во-первых, вырабатывает специальную слизь, которая их покрывает. Во-вторых, сами клетки слизистой желудка очень быстро погибают и заменяются на новые. Это беспрерывный процесс регенерации новых клеток взамен растворенных кислотой. Но если человек нервничает, этот процесс нарушается", – пояснила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Стресс останавливает возникновение новых клеток слизистой желудка, и в конце концов может возникнуть язва.

Также на состояние желудка негативно влияют вредные привычки. "Курение тоже ослабляет защитные слизистые оболочки желудка. Алкоголь, особенно если он крепкий, раздражает стенки желудка и повреждает их", – подчеркнула врач.

Ранее были названы продукты, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок. В список в том числе вошли орехи и грибы, поскольку они относятся к тяжелой пище. Кроме того, желательно избегать блюд, богатых специями. Отмечается, что такая еда раздражает слизистую желудка.

