16:40Общество
Врач перечислила привычки, разрушающие желудок
Фото: depositphotos/terovesalainen
Нерегулярное питание, стресс, курение и алкоголь негативно влияют на состояние желудка. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.
Еще один негативный фактор – это постоянные стрессы. Они буквально останавливают регенерацию клеток слизистой желудка, предупредила терапевт. Чернышова напомнила, что в желудочном соке содержится соляная кислота, которая очень едкая.
"Чтобы защитить от нее стенки желудка, организм, во-первых, вырабатывает специальную слизь, которая их покрывает. Во-вторых, сами клетки слизистой желудка очень быстро погибают и заменяются на новые. Это беспрерывный процесс регенерации новых клеток взамен растворенных кислотой. Но если человек нервничает, этот процесс нарушается", – пояснила эксперт.
Также на состояние желудка негативно влияют вредные привычки. "Курение тоже ослабляет защитные слизистые оболочки желудка. Алкоголь, особенно если он крепкий, раздражает стенки желудка и повреждает их", – подчеркнула врач.
Ранее были названы продукты, которые не рекомендуется употреблять на голодный желудок. В список в том числе вошли орехи и грибы, поскольку они относятся к тяжелой пище. Кроме того, желательно избегать блюд, богатых специями. Отмечается, что такая еда раздражает слизистую желудка.
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