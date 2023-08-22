Врач рассказал, что опасно есть на голодный желудок

Фото: depositphotos/handmadepictures

Грибы, орехи, блюда с острыми специями, свежевыжатые соки и алкоголь не рекомендуется употреблять на голодный желудок. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

"Если человек голоден, ему не стоит есть тяжелые продукты, например грибы, орехи. Они будут сложно переноситься", – отметил эксперт.





Евгений Арзамасцев врач-диетолог, нутрициолог Не стоит на голодный желудок употреблять специи, например сушеное мясо с избытком острых переправ. Это также будет негативно сказываться на слизистой желудка, раздражая ее.

Из напитков в списке нежелательных находятся свежевыжатые соки и алкоголь. "Это тоже достаточно агрессивные продукты, которые при употреблении на голодный желудок могут вызывать проблемы со слизистой желудка, что в дальнейшем способно приводить к гастриту", – предупредил Арзамасцев.

Жирное, жареное и сладкое нежелательно есть в принципе, а не только на голодный желудок, поскольку эти продукты наносят вред всему организму, отметил эксперт. "На голодный желудок человек может съесть очень много сладкого, и даже если у него не было проблем с лишним весом, они могут появиться", – заключил диетолог.

Ранее россиянам посоветовали не употреблять кофе натощак. Отмечается, что этот напиток на голодный желудок способен излишне повышать уровень гормона стресса – кортизола. Кроме того, раздражать стенки желудка. Предпочтительнее будет сперва что-нибудь съесть и только затем выпить кофе.

