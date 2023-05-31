Диетолог призвала россиян не пить кофе натощак

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Многие россияне пьют кофе на голодный желудок, что может стать причиной заболеваний желудка и повышенной тревожности. Об этом заявила нутрициолог Ольга Панова в эфире радио Sputnik.

Эксперт рассказала, что употребление кофе натощак может привести к излишнему повышению уровня кортизола (гормон стресса. – Прим. ред.) в крови и раздражению стенок желудка. По словам Пановой, рано утром у человека наблюдается самый высокий уровень этого гормона, при этом к вечеру он спадает. Когда люди пьют кофе на голодный желудок, кортизола становится еще больше, подчеркнула она.

"Это нас бодрит, но те, кто постоянно так делает, всегда страдают определенной тревожностью, беспокойством. И дополнительно семимильными шагами идут к тому, чтобы заработать болезни желудка, поскольку их любимый напиток сильно раздражает стенки этого органа", – заявила специалист.

Нутрициолог призвала сначала поесть и лишь потом пить кофе. Тогда уровень гормона стресса увеличится не так значительно, а желудок будет менее раздражен.

Ранее врач-диетолог Лиза Афинская рекомендовала заменить в утреннем рационе изделия из рафинированной муки на цельнозерновой хлеб. По ее словам, этот продукт способен запустить работу кишечника. Кроме того, для функционирования органов пищеварения можно добавить булгур, гречку и бурый рис.