Врач рассказала, как избежать появления камней в почках

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Людям, предрасположенным к образованию камней в почках, следует сократить потребление продуктов с содержанием белка, кальция и соли, а также пить больше чистой воды. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.





Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог Камни в почках появляются, когда в пище много кальция, белка и соли. Кальций – это молочные продукты, а белок – это мясо. Если есть предрасположенность к образованию камней в почках, то таких продуктов нужно есть как можно меньше.

Врач также обратила внимание, что многие люди вообще не пьют воду. "Это опасно, потому что моча становится концентрированной. Если человек пьет достаточно воды, то у него меньше рисков формирования камней в почках", – объясняет эксперт.

При этом важно, чтобы потребляемая вода не была сильно кальцинированной. "Если такая вода течет у вас в регионе или в скважине, обязательно надо ставить фильтры и пить дистиллированную воду. Употребление чрезмерно минерализованной воды – это тоже очень частый фактор развития камней в почках", – заключила Ярцева.

Ранее были названы симптомы, которые могут указывать на заболевания почек. В частности, к признакам наличия камней в них относят интенсивные поясничные боли, отдающиеся в пах или промежность, тошноту и рвоту. Кроме того, о нарушениях в работе органа могут предупреждать отеки и изменение цвета мочи.

