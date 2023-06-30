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12:15

Общество

Врач рассказала, как избежать появления камней в почках

Фото: depositphotos/VitalikRadko

Людям, предрасположенным к образованию камней в почках, следует сократить потребление продуктов с содержанием белка, кальция и соли, а также пить больше чистой воды. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

Камни в почках появляются, когда в пище много кальция, белка и соли. Кальций – это молочные продукты, а белок – это мясо. Если есть предрасположенность к образованию камней в почках, то таких продуктов нужно есть как можно меньше.
Ирина Ярцева
врач-терапевт, иммунолог

Врач также обратила внимание, что многие люди вообще не пьют воду. "Это опасно, потому что моча становится концентрированной. Если человек пьет достаточно воды, то у него меньше рисков формирования камней в почках", – объясняет эксперт.

При этом важно, чтобы потребляемая вода не была сильно кальцинированной. "Если такая вода течет у вас в регионе или в скважине, обязательно надо ставить фильтры и пить дистиллированную воду. Употребление чрезмерно минерализованной воды – это тоже очень частый фактор развития камней в почках", – заключила Ярцева.

Ранее были названы симптомы, которые могут указывать на заболевания почек. В частности, к признакам наличия камней в них относят интенсивные поясничные боли, отдающиеся в пах или промежность, тошноту и рвоту. Кроме того, о нарушениях в работе органа могут предупреждать отеки и изменение цвета мочи.

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