Подмосковные врачи спасли москвичку с 20-сантиметровым камнем в почке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Врачи Серпуховской областной больницы спасли 27-летнюю москвичку, у которой в почке обнаружили камень длиной почти 20 сантиметров. Об этом сообщает News.ru

Как рассказал завотделением урологии медучреждения Артур Лукьянчиков, ранее девушке уже удаляли камень и устанавливали дренаж. Однако она снова почувствовала боли в животе и слабость. В ходе обследования выяснилось, что дренаж отошел. Кроме того, в правой почке пациентки обнаружили коралловидный камень и гной.

Специалистами больницы было решено открытым способом удалить почку и мочеточник девушки. В настоящее время девушка уже чувствует себя хорошо, ее выписали из медучреждения.

Ранее врачи Коломенской больницы в Подмосковье достали из желудка 22-летнего мужчины зубную щетку, пластиковую дверную ручку и дужки от очков. Первые два предмета извлекли с помощью эндоскопа, а в случае с последними потребовалось хирургическое вмешательство.

