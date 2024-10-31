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Массовый переезд граждан Украины в новые российские регионы вызывает бешенство у киевских властей. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета безопасности, пишет РИА Новости.

Дипломат пояснил, что уехавшие в страны Запада украинцы столкнулись там с бытовыми проблемами и дискриминацией по языковому признаку, в связи с чем они принимают решение переезжать в Россию, в том числе в новые регионы. В период с февраля 2022 года по февраль 2023-го на российские территории прибыли 5,3 миллиона украинских беженцев.

Кроме того, отметил Небензя, сейчас Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку личного состава, чему не помогают "все более изощренные методы отлова новобранцев". Главной причиной этого дипломат назвал потерю доверия к главе киевского режима со стороны населения.

Отдельно дипломат подчеркнул, что Россия не допустит повторения сценария с минскими договоренностями и не будет замораживать конфликт, чтобы режим Владимира Зеленского смог "зализать раны". Также российская сторона намерена не допускать вступления Украины в НАТО.

Как ранее заявил Небензя, западные страны "пробили очередное дно", созвав Совбез ООН для обсуждения якобы присутствия военных КНДР в России.

Он отметил, что США стремятся навязать миру "гнилую логику" о недопустимости оказания помощи Москве и ее союзникам, в то время как Вашингтон помогает Киеву.