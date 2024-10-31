Минтранс России может вернуть скидку на авиарейсы детям до 12 лет

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Глава комиссии Госсовета по направлению "Семья", губернатор Новгородской области Андрей Никитин предложил российскому Минтрансу вернуть скидку на авиарейсы для детей до 12 лет, передает РИА Новости.

По словам Никитина, в Новгородской области с июня внедряется региональный стандарт семейноцентричности. Он же отражен и в нацпроекте "Эффективная транспортная система", отметил, в свою очередь, директор департамента стратегического развития министерства транспорта России Ренат Гайнетдинов.

Так, до конца года 2030 года будет модернизировано 77 аэродромов, построена первая ВСМ Москва – Санкт-Петербург. Однако, по словам Никитина, должна быть обустроена и придорожная инфраструктура для семей. Еще одной проблемой он назвал то, что авиаперевозчики больше не предоставляют скидку на детей.

"В транспортных правилах авиационных написано, что дети от 2 до 12 лет по обычному тарифу должны иметь скидку в 50%. Что сделали авиакомпании? Просто отменили обычный тариф в принципе, все тарифы специальные стали. И скидка в 50% ни одной компанией не предоставляется. Это данные полпредства Центрального федерального округа", – сказал Никитин.

Он также добавил, что все вопросы будут вынесены на Госсовет, который пройдет в декабре.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести России фиксированные цены на авиабилеты. Политик считает, что правительство и ФАС должны поддержать народную инициативу, поскольку цены не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам.

Он также подчеркнул, что власти должны запретить авиакомпаниям заниматься ценовыми спекуляциями.