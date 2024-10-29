Депутат Хамзаев предложил установить фиксированные цены на авиабилеты

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Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил ввести России фиксированные цены на авиабилеты, сообщает РИА Новости.

Политик считает, что правительство и ФАС должны поддержать народную инициативу, поскольку цены не должны расти по понятным только авиакомпаниям причинам. Хамзаев обратил внимание, что билет становится все дороже по мере приближения даты вылета.

По его мнению, цены изначально должны быть только фиксированными, а не плавающими. Он подчеркнул, что власти должны запретить авиакомпаниям заниматься ценовыми спекуляциями.

Ранее глава Минтранса Роман Старовойт сообщил, что стоимость авиабилетов в России останется доступной. Глава ведомства рассказал о федеральном проекте "Развитие опорной сети аэродромов", в рамках которого в ближайшие пять лет в стране планируют реконструировать и построить не менее 75 аэродромов.