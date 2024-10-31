Экс-куратор тренингов Блиновской заявила, что блогер хотела вывести за рубеж все гонорары

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Блогер Елена Блиновская планировала вывести за рубеж все гонорары за свои тренинги, передает ТАСС со ссылкой на экс-куратора тренингов "Марафон желаний" Лилию Орленко.

"И выводить обратно она не собиралась", – заявила женщина в ходе допроса в Савеловском суде Москвы.

Из приобщенной к делу переписки следует, что Орленко до ссоры с Блиновской в 2022 году предлагала оформить с ней корпоративные отношения по формуле 50 на 50, однако блогер ответила, что подумает над этим.

Орленко также подчеркнула, что подсудимая поставила ей задачу "грамотно и без шумихи" начать увольнять сотрудников, но оставить тех, кто готов к "турбулентности".

Ранее свидетель рассказывала, что ее зарплата росла в зависимости от финансового роста компании. Сначала она получала 200 тысяч рублей, но потом эта сумма выросла до 4 миллионов рублей в месяц.

Блиновскую задержали в апреле 2023 года. По данным СМИ, она планировала скрыться за границей. В следующем году ее вместе с мужем Алексеем Блиновским обвинили в уклонении от уплаты налогов в размере 906 миллионов рублей, 706 из которых они успели легализовать. Следователи уверены, что блогер снизила доходы, чтобы уклониться от уплаты налогов.

Блиновская признала свою вину. Из общей суммы задолженности в 1,151 миллиарда рублей блогер выплатила недоимку по НДФЛ в размере 320 миллионов рублей.

При этом следствие по делу Алексея Блиновского остановлено на период действия его контракта с Минобороны России. Мужчина находится в зоне спецоперации на Украине.

