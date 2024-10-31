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В Украину поигрались, сломали и бросили, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отреагировав на возобновление высылки украинских граждан за преступления на территории Швейцарии. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Несите новую молодую демократию. На растерзание золотого миллиарда", – отметила она.

До этого местные СМИ уточняли, что уже три человека были высланы обратно на Украину через Польшу, так как они совершили преступления на территории Швейцарии.

Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что польских граждан возмущают беженцы из Украины, которые отдыхают в пятизвездочных отелях и водят дорогие автомобили.

Министр отметил, что такая ситуация несправедлива по отношению к полякам, вносящим свой вклад в здравоохранение, льготы, образование, поставки оружия и другую помощь украинцам. Кроме того, глава ведомства напомнил, что правительство Польши готово организовать военное обучение украинцев, проживающих в стране, для дальнейшей отправки их в ряды ВСУ.

Сам польский президент Анджей Дуда недавно заявил, что Украина перестала считаться с Польшей.

