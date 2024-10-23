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Западные страны уже потерпели поражение в конфликте на Украине. Таким мнением поделился французский историк Эммануэль Тодд в интервью изданию Berliner Zeitung.

Эксперт отметил, что сегодня проходит реорганизация мира, при этом не в соответствии с представлениями Запада. Так, на мировую арену вступают новые игроки, к примеру, страны БРИКС.

Изначально западные лидеры хотели изолировать Россию, однако, как оказалось, большинство стран мира не желают присоединяться к Западу в этом вопросе, указал Тодд.

Ранее главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия станет лишь сильнее после окончания украинского конфликта. Он также назвал РФ постоянной угрозой для НАТО и для безопасности всей Европы, сославшись на контакты Москвы с Китаем и КНДР.

В свою очередь, Владимир Путин подчеркивал, что урегулирование на Украине возможно только через создание условий для долгосрочного мира. Президент убежден, что краткие перемирия не помогут, поскольку противник только использует их для перевооружения.