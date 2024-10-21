Генерал НАТО предсказал усиление России после конфликта на Украине

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Главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия станет лишь сильнее после окончания украинского конфликта. Об этом он рассказал в интервью Der Spiegel.

"В конце украинской войны, как бы это ни выглядело, российская армия будет сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса", – высказался он.

Каволи также заявил, что Россия является постоянной угрозой для НАТО и для безопасности всей Европы, сославшись на контакты РФ с Китаем и Северной Кореей.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель признал, что перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной. При этом он выступил за активизацию поставок оружия Украине и заявил, что нельзя путать мир с капитуляцией Киева.