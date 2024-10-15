Боррель заявил о тщетности попыток принудить Россию к перемирию военным путем

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Перспектива вынудить военным путем Россию заключить перемирие выглядит очень отдаленной. Такое признание сделал глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС в Люксембурге.

"Есть стратегическая логика в том, чтобы усиливать Украину в политическом и военном отношении с целью вынудить Путина сесть за стол переговоров, но это выглядит как очень отдаленная перспектива", – приводит его слова РИА Новости.

При этом Боррель также призвал усилить санкционное давление на Россию, хотя и отметил высокую эффективность действий страны по преодолению ограничений. Кроме того, он выступил за активизацию поставок оружия Украине и заявил, что нельзя путать мир с капитуляцией Киева.

Ранее Боррель отмечал, что военная помощь Евросоюза Украине достигла 43,5 миллиарда евро. По его словам, если также учитывать помощь в гражданской сфере, то итоговые цифры превысят 100 миллиардов евро.

При этом глава европейской дипломатии подчеркивал, что ЕС не хочет воевать с РФ. По его мнению, разрешение для ВСУ бить по территории России не является признаком участия европейских стран в вооруженном конфликте.