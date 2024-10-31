Reuters: премьера Словакии Фицо раскритиковали за интервью в телепередаче в России

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Премьер-министра Словакии Роберта Фицо раскритиковали за участие в программе "60 минут" на телеканале "Россия 1". Лидер оппозиционной партии "Прогрессивная Словакия" Михал Шимечка назвал это "огромным позором", передает Reuters.

Политик заявил, что нынешнее словацкое правительство "разваливается", а Фицо вместо решения внутренних проблем потратил время на участие в российской телепередаче.

Также ситуацию прокомментировал бывший глава кабинета министров республики Игорь Матович, пишет газета Politico. Как говорится в материале издания, экс-премьер Словакии назвал Фицо "ужасным вероломным хорьком".

Фицо дал интервью 30 октября. В нем он заявил, что намерен посетить Москву в 2025 году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По его словам, поездка в российскую столицу для участия в праздновании окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом станет для него честью.