Четыре человека умерли в Японии из-за употребления БАДов

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В Японии скончались 4 человека, употреблявших пищевые добавки с экстрактом ферментированного красного риса кодзи производства фармацевтической компании Kobayashi Pharmaceutical. Об этом объявила компания Kobayashi Pharmaceutical на своем сайте.

Там заявили, что связались с родственниками умерших и сообщили им, что покойные принимали БАДы. В настоящее время специалисты компании проводят расследование на предмет прямой связи между употреблением пищевых добавок и причинами смерти.

Уточняется, что всего были госпитализированы 106 человек. По мнению представителей Kobayashi Pharmaceutical, причиной заболеваний и смерти могли стать компоненты добавок, которые изначально не были предусмотрены в составе, но попали в выпускаемую продукцию.

Компания отметила, что реализация указанных пищевых добавок полностью остановлена. Некоторые японские компании, которые используют в своих товарах красный рис кодзи, также объявили об отзыве продукции.

Ранее диетолог Мария Волынкина сказала, что бесконтрольное употребление биологических активных добавок может стать причиной отравления организма. Симптомами отравления являются аллергическая реакция, тошнота, рвота, повышенная температура, лихорадка и сыпь.