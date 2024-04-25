Москва направила ноту в МИД Турции в связи с ситуацией по Turkish Airlines

Фото: ТАСС/dpa/Soeren Stache

Посольство России направило ноту в МИД Турции в связи с тем, что авиакомпания Turkish Airlines часто отказывает россиянам в посадке на рейсы, следующие через Стамбул в страны Латинской Америки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что, по информации генконсульства РФ, отказы авиакомпании в посадке на рейсы связаны в первую очередь с введенными странами Латинской Америки правилами въезда на их территорию. В связи с этим авиаперевозчик при организации перелетов руководствуется правилами ИКАО и правилами страны следования.

"Вопрос акцентированно ставится перед турецкой стороной в том числе в ходе состоявшегося 19 апреля заседания российско-турецкой подгруппы по безопасности и защите прав туристов", – заявила Захарова.

По ее словам, турецкая сторона внимательно изучает ноту.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что россиян не допускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines, следующие в Мексику, из-за давления США на мексиканские власти.

Замглавы также напомнил, что аналогичные проблемы для граждан РФ возникают и на рейсах в другие латиноамериканские страны. Российская сторона в данный момент занимается обсуждением этой проблемы.

Российские дипломаты, работающие в посольстве в Турции, заявили, что в случае недопуска на рейсы в страны Латинской Америки, которые осуществляются транзитом через Стамбул, россияне могут направить обращение в суд против Turkish Airlines и потребовать компенсацию.

24 апреля авиакомпания Turkish Airlines остановила продажи билетов в Мексику из России. Так, при поиске авиабилетов по указанному маршруту на сайте компании высвечивается сообщение об их отсутствии. Однако билеты в Мексику из Стамбула по-прежнему доступны.