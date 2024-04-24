Захарова указала на провокационный характер учений НАТО на территории Финляндии

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Учения НАТО в Финляндии, которые пройдут с 26 апреля у границы с РФ, носят провокационный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Дипломат отметила, что учения нацелены на то, чтобы продемонстрировать силу Североатлантического альянса и оказать военное давление на Россию. При этом для оправдания своих намерений представители НАТО специально обостряют обсуждения вокруг мнимой угрозы со стороны РФ, включая распространение информации о планах России по якобы нападению на стран-членов организации, считает Захарова.

В связи с этим представитель МИД указала на то, что проведение учений на территории Финляндии является частью гибридной войны против России.

"Хельсинки стремится поскорее завершить свою официальную "прописку" в НАТО в качестве "новобранца" и стать полноправным участником этой авантюры", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, она добавила, что подобные действия альянса у границ с Россией лишь увеличивают риски возможных военных инцидентов. Захарова подчеркнула, что РФ продолжает следить за "агрессивными действиями коллективного Запада".

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал учения НАТО "опасной игрой с огнем". Политик заявил, что Россия не собирается нападать ни на одну страну НАТО, однако если одно из государств посягнет на территориальную целостность РФ, то она ответит.

