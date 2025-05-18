Al Ikhbariya: взрыв произошел возле полицейского участка на востоке Сирии

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Взрыв произошел возле полицейского участка в городе Аль-Маядин на востоке Сирии, об этом сообщает Al Ikhbariya.

По данным телеканала, в результате взрыва погибли трое полицейских. Предварительно, на территории участка взорвался заминированный автомобиль.

Ранее в центре Амстердама загорелся автомобиль. Возгорание произошло по вине водителя. При этом полиция Нидерландов не исключила, что автомобилист действовал с определенным умыслом. В результате инцидента пострадал сам водитель.

До этого в Берлине были подожжены семь транспортных средств бундесвера. Ответственность за это взяла на себя леворадикальная группа. Как отмечали СМИ, несколько человек проникли на огражденную территорию, где находился транспорт, и устроили поджог с помощью коктейлей Молотова.