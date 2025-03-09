Bild: левые радикалы подожгли семь транспортных средств бундесвера в Берлине

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В ночь на субботу в Берлине были подожжены семь транспортных средств бундесвера. Ответственность за это взяла на себя леворадикальная группа. Об этом сообщает издание Bild.

"Они подожгли семь транспортных средств! В округе Шпандау неизвестные в ночь на субботу устроили поджог транспорта бундесвера... Во второй половине дня Gruppe Agenda2029 на леворадикальной интернет-платформе Indymedia взяла на себя ответственность за поджог", – указано в материале.

Согласно предварительным данным, несколько человек проникли на огражденную территорию, где находится транспорт бундесвера, и устроили поджог с помощью коктейлей Молотова.

Ранее автомобиль наехал на толпу в Мангейме на юго-западе Германии. Виновник аварии был задержан. Полицейские посоветовали местным гражданам избегать поездок в центр города.