Собянин заявил, что к 2026 году все коллекции столичных музеев будут оцифрованы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К 2026 году все коллекции столичных музеев будут оцифрованы, заявил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Мэр столицы отметил, что раньше музеям приходилось вести картотеки в бумажном виде: в отдельную карточку специалисты прикрепляли распечатанные фотографии.

"Конечно, это уже стало неудобно и непрактично. Благодаря оцифровке появилась возможность представить уникальные предметы большой аудитории без риска для коллекции", – подчеркнул глава города.



По словам градоначальника, в Государственный каталог Музейного фонда РФ уже внесены 1,8 миллиона экспонатов, которые хранятся в Москве.

Кроме того, столичные музеи с 2018 года принимают участие в проекте "Музейная Москва онлайн". В каталоге проекта в данный момент опубликовано 117 тысяч изображений в высоком разрешении. Их количество постоянно растет, заметил мэр столицы.

Ранее Собянин рассказал, что сканер московской разработки помог оцифровать документы фонда древлехранилища имени В. И. Малышева Пушкинского дома РАН. Рукописи охватывают период с XII по XX век.

Для оцифровки и публикации наиболее ценных рукописей из древлехранилища используются высококачественные сканеры, изготовленные московским предприятием. Как отметил Собянин, оцифровка самых ценных документов позволяет ученым и читателям изучать материал в удобной форме на любом устройстве.